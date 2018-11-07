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QQE of CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).
В этой версии используется индикатор CCI (Commodity Channel Index). Похоже, что расчет QQE дает полезный индикатор для торговли, но в любом случае рекомендуется его потестировать.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21802
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе индикатора Velocity.QQE of Parabolic Weighted Velocity
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе параболически взвешенной скорости (Parabolic weighted Velocity).
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.Ultra Trend - Zero Lag DEMA
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.