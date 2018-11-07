Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии используется индикатор CCI (Commodity Channel Index). Похоже, что расчет QQE дает полезный индикатор для торговли, но в любом случае рекомендуется его потестировать.