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Индикаторы

QQE of CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии используется индикатор CCI (Commodity Channel Index). Похоже, что расчет QQE дает полезный индикатор для торговли, но в любом случае рекомендуется его потестировать.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21802

QQE of Velocity QQE of Velocity

В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе индикатора Velocity.

QQE of Parabolic Weighted Velocity QQE of Parabolic Weighted Velocity

В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе параболически взвешенной скорости (Parabolic weighted Velocity).

Ultra Trend - Zero Lag TEMA Ultra Trend - Zero Lag TEMA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.

Ultra Trend - Zero Lag DEMA Ultra Trend - Zero Lag DEMA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую Zero Lag DEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.