CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

QQE of Velocity - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1987
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии использует используется индикатор Velocity (более плавный импульс), что может помочь в определении тренда. Выберите период расчета в зависимости от стиля торговли стиль: более длинный период - для торговли по тренду, короткий период - для скальпинга.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21805

QQE of Parabolic Weighted Velocity QQE of Parabolic Weighted Velocity

В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе параболически взвешенной скорости (Parabolic weighted Velocity).

ATR Trend Envelopes ATR Trend Envelopes

Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.

QQE of CCI QQE of CCI

QQE (индикатор количественно-качественной оценки), использующий в качестве базового индикатора не RSI (Relative Strength Index), а CCI (Commodity Channel Index).

Ultra Trend - Zero Lag TEMA Ultra Trend - Zero Lag TEMA

Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.