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QQE of Velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).
В этой версии использует используется индикатор Velocity (более плавный импульс), что может помочь в определении тренда. Выберите период расчета в зависимости от стиля торговли стиль: более длинный период - для торговли по тренду, короткий период - для скальпинга.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21805
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе параболически взвешенной скорости (Parabolic weighted Velocity).ATR Trend Envelopes
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.
QQE (индикатор количественно-качественной оценки), использующий в качестве базового индикатора не RSI (Relative Strength Index), а CCI (Commodity Channel Index).Ultra Trend - Zero Lag TEMA
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag TEMA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.