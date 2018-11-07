Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии использует используется индикатор Velocity (более плавный импульс), что может помочь в определении тренда. Выберите период расчета в зависимости от стиля торговли стиль: более длинный период - для торговли по тренду, короткий период - для скальпинга.