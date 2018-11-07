Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.

В этой версии для расчета используется индикатор ATR.

Причина для использования ATR состоит в том, что изменение в % хорошо работает только для средних таймфреймов. Но для младших и старших таймфреймов он оказывается слишком медленным или слишком быстрым. Вот сравнение этого индикатора (сверху) и "классической" версии (снизу) на дневном таймфрейме. Очевидно, что разница очень большая и что "тренд" надо переопределить в классическом расчете.