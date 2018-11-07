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ATR Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.
В этой версии для расчета используется индикатор ATR.
Причина для использования ATR состоит в том, что изменение в % хорошо работает только для средних таймфреймов. Но для младших и старших таймфреймов он оказывается слишком медленным или слишком быстрым. Вот сравнение этого индикатора (сверху) и "классической" версии (снизу) на дневном таймфрейме. Очевидно, что разница очень большая и что "тренд" надо переопределить в классическом расчете.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21810
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.STD Trend Envelopes
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены.
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе параболически взвешенной скорости (Parabolic weighted Velocity).QQE of Velocity
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе индикатора Velocity.