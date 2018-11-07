Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.

В этой версии используется ATR для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед использованием их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения: