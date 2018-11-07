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ATR Trend Envelopes of Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процентного изменения цены. Затем этот % используется для определения, появился ли новый тренд или тренда не изменился.
В этой версии используется ATR для расчета изменения цены, а также сглаживание цен перед использованием их в расчетах. Для сглаживания цен можно использовать один из четырех типов усреднения:
- Простое скользящее среднее
- Экспоненциальное скользящее среднее
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейно взвешенное скользящее среднее
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21813
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены.STD Trend Envelopes of Averages
Индикатор Trend Envelopes, использующий стандартное отклонение для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.QQE of Parabolic Weighted Velocity
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе параболически взвешенной скорости (Parabolic weighted Velocity).