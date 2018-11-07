Не всем известно, что индикатор, известный как Jurik Velocity, на самом деле представляет собой разницу между параболически взвешенной и линейно взвешенной скользящей средней.

В этой версии добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости. Чем выше значение параметра Power, тем больший вес устанавливается текущей цене (MA быстрее). Чем меньше параметр Power, тем медленнее скорость.