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Parabolic Weighted Velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Не всем известно, что индикатор, известный как Jurik Velocity, на самом деле представляет собой разницу между параболически взвешенной и линейно взвешенной скользящей средней.
В этой версии добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости. Чем выше значение параметра Power, тем больший вес устанавливается текущей цене (MA быстрее). Чем меньше параметр Power, тем медленнее скорость.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21758
Индикатор Bollinger Bands Stops, использующий для расчетов JMA (Jurik Moving Average).Schaff Trend Cycle - NonLag MA
В этой версии индикатора Schaff Trend Cycle для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.
Вариант линейно взвешенной скользящей средней, в которой можно изменить весовые коэффициенты, при этом будет создана параболическая кривая.XIT Three Moving Average Cross
Пересечение трех скользящих средних с подтверждением от MACD перед открытием ордера. Обновлено: 30.08.2018: