MostasHaR15 Pivot

Автор идеи - Scriptor.

Автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA). В коде используется создание и перемещение графических объектов OBJ_TEXT и OBJ_HLINE.

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