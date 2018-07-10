CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MostasHaR15 Pivot - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1700
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Scriptor.

Автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA). В коде используется создание и перемещение графических объектов OBJ_TEXT и OBJ_HLINE.

Входные параметры

  • Lots - объём позиции
  • Stop Loss (in pips) - Стоп Лосс
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
  • Time zone - временная зона (смещение серверного времени)
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

MostasHaR15 Pivot

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений

AMA Histogram AMA Histogram

Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

DirectCandlesCounter_Candle DirectCandlesCounter_Candle

Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде.