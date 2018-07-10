Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MostasHaR15 Pivot - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1700
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Scriptor.
Автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA). В коде используется создание и перемещение графических объектов OBJ_TEXT и OBJ_HLINE.
Входные параметры
- Lots - объём позиции
- Stop Loss (in pips) - Стоп Лосс
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
- Time zone - временная зона (смещение серверного времени)
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахDirectCandlesCounter
Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений
Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).DirectCandlesCounter_Candle
Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде.