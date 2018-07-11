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DirectCandlesCounter_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде. В данном индикаторе в момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд соответствующим направлению свечей цветом окрашивается свечка текущего бара.
Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter_Candle
Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).MostasHaR15 Pivot
Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorX2MA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы