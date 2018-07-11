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Индикаторы

DirectCandlesCounter_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1519
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде. В данном индикаторе в момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд соответствующим направлению свечей цветом окрашивается свечка текущего бара.

Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter_Candle

Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter_Candle

AMA Histogram AMA Histogram

Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorX2MA_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы