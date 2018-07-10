Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).