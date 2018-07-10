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DEMA_Range_Channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DEMA_Range_Channel.ex5.
Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_HTF
Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщенийOzymandias_System_HTF
Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).AMA Histogram
Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).