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Индикаторы

DEMA_Range_Channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1194
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DEMA_Range_Channel.ex5.

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_HTF

Рис.1. Индикатор DEMA_Range_Channel_HTF

DirectCandlesCounter DirectCandlesCounter

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

AMA Histogram AMA Histogram

Гистограмма разности цены закрытия (Close) и значения индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).