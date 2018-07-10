Реальный автор: Khlistov Vladimir

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений.

input uint CandleTotal= 3 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 31.01.2017.

Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter