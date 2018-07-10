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Индикаторы

DirectCandlesCounter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1418
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Khlistov Vladimir

Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint CandleTotal=3;  //количество однонаправленных свечей
input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true; //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов
input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 31.01.2017.

Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter

Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).