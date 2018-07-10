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DirectCandlesCounter - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Khlistov Vladimir
Индикатор показывает момент последовательного появления нескольких однонаправленных свечей подряд с подачей алертов в такой ситуации и отправками почтовых и push-сообщений.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint CandleTotal=3; //количество однонаправленных свечей input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; //Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 31.01.2017.
Рис.1. Индикатор DirectCandlesCounter
Индикатор Ozymandias_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахArttrader_v1_5
Советник на основе индикатора iMA (Moving Average, MA) и анализа шести последних баров.
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