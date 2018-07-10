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Индикаторы

AMA Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1780
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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AMA Histogram - это индикатор в виде гистограммы, которая показывает разность между ценой закрытия (Close) и значением индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

AMA Histogram

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

DirectCandlesCounter_Candle DirectCandlesCounter_Candle

Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде.

Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы