Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AMA Histogram - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1780
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
AMA Histogram - это индикатор в виде гистограммы, которая показывает разность между ценой закрытия (Close) и значением индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).
MostasHaR15 Pivot
Советник использует индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), два iMA (Moving Average,MA) - один индикатор по ценам CLOSE и один по ценам OPEN, iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).DEMA_Range_Channel_HTF
Индикатор DEMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
DirectCandlesCounter_Candle
Индикатор DirectCandlesCounter в свечном виде.Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы