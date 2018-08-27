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EA

MostasHaR15 Pivot - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路提供者 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。 在代码中使用创建并移动 OBJ_TEXTOBJ_HLINE 图形对象。

输入

  • Lots - 开仓交易量
  • Stop Loss (in pips) - 止损 (点数)
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随 (点数)
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅 (点数)
  • Time zone - 时区 (服务器时间偏移)
  • magic number - EA 的独有标识符

MostasHaR15 Pivot

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21394

Wildhog Wildhog

Wildhog 指标

DEMA_Range_Channel_HTF DEMA_Range_Channel_HTF

DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项

AMA 直方图 AMA 直方图

直方图显示收盘价与 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标值的差值。

OHLC_Volume OHLC_Volume

OHLC 交易量指标