MostasHaR15 Pivot

思路提供者 - Scriptor。

mq5 代码作者 - barabashkakvn。

EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。 在代码中使用创建并移动 OBJ_TEXT 和 OBJ_HLINE 图形对象。

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