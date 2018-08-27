请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MostasHaR15 Pivot - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1965
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 - Scriptor。
mq5 代码作者 - barabashkakvn。
EA 使用以下指标: iADX (平均方向移动指数，ADX)，两条 iMA (移动平均线，MA) - 一条指标为收盘价，另一条指标为开盘价，iOsMA (振荡移动平均线，OsMA)。 在代码中使用创建并移动 OBJ_TEXT 和 OBJ_HLINE 图形对象。
输入
- Lots - 开仓交易量
- Stop Loss (in pips) - 止损 (点数)
- Trailing Stop (in pips) - 尾随 (点数)
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅 (点数)
- Time zone - 时区 (服务器时间偏移)
- magic number - EA 的独有标识符
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21394
Wildhog
Wildhog 指标DEMA_Range_Channel_HTF
DEMA_Range_Channel 指标，输入参数中有时间帧选项
AMA 直方图
直方图显示收盘价与 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标值的差值。OHLC_Volume
OHLC 交易量指标