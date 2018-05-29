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Kalman_Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.
Фильтр Калмана является разновидностью рекурсивных фильтров. Для вычисления оценки состояния системы на текущий такт работы ему необходима оценка состояния (в виде оценки состояния системы и оценки погрешности определения этого состояния) на предыдущем такте работы и измерения на текущем такте. Данное свойство отличает его от пакетных фильтров, требующих в текущий такт работы знание истории измерений и/или оценок.
Подробнее о фильтре Калмана.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- K - коэффициент Калмана;
- Sharpness - коэффициент для расчета минимизации ошибки;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
где:
Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100
Distance = Price[i] - Kalman[i-1]
ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)
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