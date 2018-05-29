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Индикаторы

Kalman_Filter - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2600
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(12)
Опубликован:
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Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.

Фильтр Калмана является разновидностью рекурсивных фильтров. Для вычисления оценки состояния системы на текущий такт работы ему необходима оценка состояния (в виде оценки состояния системы и оценки погрешности определения этого состояния) на предыдущем такте работы и измерения на текущем такте. Данное свойство отличает его от пакетных фильтров, требующих в текущий такт работы знание истории измерений и/или оценок.

Подробнее о фильтре Калмана.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • K - коэффициент Калмана;
  • Sharpness - коэффициент для расчета минимизации ошибки;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Kalman[i] = Error + Velocity[i]

где:

Error = Kalman[i-1] + Distance * ShK
Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100
Distance = Price[i] - Kalman[i-1]
ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)

Rainbow_Volume Rainbow_Volume

Цветной индикатор тиковых объемов.

Wiseman Wiseman

Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.

Range_Histogram Range_Histogram

Индикатор размеров свечей.

Range_Volume_Ratio Range_Volume_Ratio

Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам.