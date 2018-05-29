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Индикаторы

Rainbow_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2127
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор отображает цветную гистограмму тиковых объемов по пяти критериям:

  1. Увеличение объема и рост цены (цвет по умолчанию зеленый);
  2. Уменьшение объема и падение цены (цвет по умолчанию голубой);
  3. Увеличение объема и падение цены (цвет по умолчанию красный);
  4. Уменьшение объема и рост цены (цвет по умолчанию золотой);
  5. Нет никаких изменений ни в объеме, ни в цене (цвет по умолчанию бледно-серый).

Индикатор сравнивает текущие данные с данными N периодов назад.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Wiseman Wiseman

Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.

JK Synchro JK Synchro

Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.

Kalman_Filter Kalman_Filter

Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.

Range_Histogram Range_Histogram

Индикатор размеров свечей.