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Rainbow_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает цветную гистограмму тиковых объемов по пяти критериям:
- Увеличение объема и рост цены (цвет по умолчанию зеленый);
- Уменьшение объема и падение цены (цвет по умолчанию голубой);
- Увеличение объема и падение цены (цвет по умолчанию красный);
- Уменьшение объема и рост цены (цвет по умолчанию золотой);
- Нет никаких изменений ни в объеме, ни в цене (цвет по умолчанию бледно-серый).
Индикатор сравнивает текущие данные с данными N периодов назад.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Wiseman
Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.JK Synchro
Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.
Kalman_Filter
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Индикатор размеров свечей.