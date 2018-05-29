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Range_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает в отдельном окне в виде гистограммы размеры свечей по двум параметрам:
- Разница между Open и Close;
- Разница между High и Low.
Также можно включить сглаживание и отобразить усредненные значения размеров свечей.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Calculation type - тип расчета:
- Open/Close - разница между Open и Close;
- High/Low - разница между High и Low.
- Smoothing - переключатель сглаживания (Yes/No);
- Period - период сглаживания;
- Method - метод сглаживания.
Рис.1. Расчет Open/Close без сглаживания
Рис.2. Расчет High/Low без сглаживания
Рис.3. Расчет Open/Close со сглаживанием
Рис.4. Расчет High/Low со сглаживанием
Kalman_Filter
Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.Rainbow_Volume
Цветной индикатор тиковых объемов.
Range_Volume_Ratio
Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам.Previous Candle Breakdown
Советник "пробой прошлой свечи".