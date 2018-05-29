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Индикаторы

Range_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1577
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает в отдельном окне в виде гистограммы размеры свечей по двум параметрам:

  1. Разница между Open и Close;
  2. Разница между High и Low.

Также можно включить сглаживание и отобразить усредненные значения размеров свечей.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Calculation type - тип расчета:
    • Open/Close - разница между Open и Close;
    • High/Low - разница между High и Low.
  • Smoothing - переключатель сглаживания (Yes/No);
  • Period - период сглаживания;
  • Method - метод сглаживания.

Рис.1. Расчет Open/Close без сглаживания

Рис.1. Расчет Open/Close без сглаживания


Рис.2. Расчет High/Low без сглаживания

Рис.2. Расчет High/Low без сглаживания


Рис.3. Расчет Open/Close со сглаживанием

Рис.3. Расчет Open/Close со сглаживанием


Рис.4. Расчет High/Low со сглаживанием

Рис.4. Расчет High/Low со сглаживанием

Kalman_Filter Kalman_Filter

Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.

Rainbow_Volume Rainbow_Volume

Цветной индикатор тиковых объемов.

Range_Volume_Ratio Range_Volume_Ratio

Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам.

Previous Candle Breakdown Previous Candle Breakdown

Советник "пробой прошлой свечи".