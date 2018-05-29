Индикатор отображает в отдельном окне в виде гистограммы размеры свечей по двум параметрам:

Разница между Open и Close; Разница между High и Low.

Также можно включить сглаживание и отобразить усредненные значения размеров свечей.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Calculation type - тип расчета: Open/Close - разница между Open и Close; High/Low - разница между High и Low.

- тип расчета: Smoothing - переключатель сглаживания (Yes/No);

- переключатель сглаживания (Yes/No); Period - период сглаживания;

- период сглаживания; Method - метод сглаживания.

Рис.1. Расчет Open/Close без сглаживания





Рис.2. Расчет High/Low без сглаживания





Рис.3. Расчет Open/Close со сглаживанием





Рис.4. Расчет High/Low со сглаживанием