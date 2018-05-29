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Индикаторы

Range_Volume_Ratio - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1922
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:

  1. Разница между Open и Close;
  2. Разница между High и Low.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Calculation type - тип расчета:
    • Open/Close - разница между Open и Close;
    • High/Low - разница между High и Low.

Расчет:

Если тип расчета Open/Close:

RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]

Если тип расчета High/Low:

RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]

где:

Volume - тиковый объем свечи

Рис.1. Расчет по Open/Close

Рис.1. Расчет по Open/Close


Рис.1. Расчет по High/Low

Рис.1. Расчет по High/Low

Range_Histogram Range_Histogram

Индикатор размеров свечей.

Kalman_Filter Kalman_Filter

Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.

Previous Candle Breakdown Previous Candle Breakdown

Советник "пробой прошлой свечи".

Range_Volume_Ratio_S Range_Volume_Ratio_S

Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.