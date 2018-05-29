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Range_Volume_Ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:
- Разница между Open и Close;
- Разница между High и Low.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Calculation type - тип расчета:
- Open/Close - разница между Open и Close;
- High/Low - разница между High и Low.
Расчет:
Если тип расчета Open/Close:
RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]
Если тип расчета High/Low:
RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]
где:
Volume - тиковый объем свечи
Рис.1. Расчет по Open/Close
Рис.1. Расчет по High/Low
Range_Histogram
Индикатор размеров свечей.Kalman_Filter
Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.
Previous Candle Breakdown
Советник "пробой прошлой свечи".Range_Volume_Ratio_S
Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.