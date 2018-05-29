Индикатор отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:

Разница между Open и Close; Разница между High и Low.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Calculation type - тип расчета: Open/Close - разница между Open и Close; High/Low - разница между High и Low.

- тип расчета:

Расчет: Если тип расчета Open/Close: RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i] Если тип расчета High/Low: RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i] где: Volume - тиковый объем свечи

Рис.1. Расчет по Open/Close





Рис.1. Расчет по High/Low