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Kalman_Filter - MetaTrader 5脚本

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卡尔曼 (Kalman) 滤波器指标。 它可以有效地抑制噪音，从中提取主要趋势。

卡尔曼滤波器是 递归滤波器 的一种变体。 为了评估当前操作方案的系统状态，需要评估之前操作方案的进行状态 (作为系统状态评估并定义此状态的误差估值)，并衡量当前方案。 该属性将它从一组需要知道当前操作方案的测量和/或评估历史的过滤器当中区分开来。

更多 关于卡尔曼滤波器。

该指标有三个输入参数:

  • K - 卡尔曼因子;
  • Sharpness - 计算误差最小化的因子;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

Kalman[i] = Error + Velocity[i]

其中:

Error = Kalman[i-1] + Distance * ShK
Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100
Distance = Price[i] - Kalman[i-1]
ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20916

HL_StdDev HL_StdDev

振荡器显示基于最高价与最低价之间差值计算出的标准偏差。

EMA_Trend EMA_Trend

由最高价均线和最低价均线形成的两个通道。

Wiseman Wiseman

Wiseman 这款指标基本上目标在于展示趋势方向已发生改变的烛条。

Rainbow_Volume Rainbow_Volume

彩色逐笔报价交易量指标。