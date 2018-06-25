卡尔曼 (Kalman) 滤波器指标。 它可以有效地抑制噪音，从中提取主要趋势。

卡尔曼滤波器是 递归滤波器 的一种变体。 为了评估当前操作方案的系统状态，需要评估之前操作方案的进行状态 (作为系统状态评估并定义此状态的误差估值)，并衡量当前方案。 该属性将它从一组需要知道当前操作方案的测量和/或评估历史的过滤器当中区分开来。

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