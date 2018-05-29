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Индикаторы

Wiseman - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2091
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Pavel Kulko

Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.

Если цвет розовый, то тренд сменился на медвежий, если зеленый, то на бычий. Зеленый бар формируется в момент, когда текущий High выше предыдущего, а цена закрылась ниже середины диапазона свечи (High + Low) /2.

И, аналогично, розовый бар появляется в ситуации, когда текущий Low ниже предыдущего, а цена закрытия оказалась выше середины диапазона свечки.

Индикатор основан на выкладках Билла Вильямса в одной из его книг. Он исключительно информационный. Торговля только по нему не будет прибыльной. Подойдет в качестве сигнального индикатора для трендовой стратегии.

Рис.1. Индикатор Wiseman

Рис.1. Индикатор Wiseman

JK Synchro JK Synchro

Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.

HL_StdDev HL_StdDev

Индикатор-осциллятор отображает стандартное отклонение, рассчитанное по разнице цен High и Low.

Rainbow_Volume Rainbow_Volume

Цветной индикатор тиковых объемов.

Kalman_Filter Kalman_Filter

Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.