Реальный автор: Pavel Kulko

Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.

Если цвет розовый, то тренд сменился на медвежий, если зеленый, то на бычий. Зеленый бар формируется в момент, когда текущий High выше предыдущего, а цена закрылась ниже середины диапазона свечи (High + Low) /2.

И, аналогично, розовый бар появляется в ситуации, когда текущий Low ниже предыдущего, а цена закрытия оказалась выше середины диапазона свечки.

Индикатор основан на выкладках Билла Вильямса в одной из его книг. Он исключительно информационный. Торговля только по нему не будет прибыльной. Подойдет в качестве сигнального индикатора для трендовой стратегии.

Рис.1. Индикатор Wiseman