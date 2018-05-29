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Wiseman - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Pavel Kulko
Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.
Если цвет розовый, то тренд сменился на медвежий, если зеленый, то на бычий. Зеленый бар формируется в момент, когда текущий High выше предыдущего, а цена закрылась ниже середины диапазона свечи (High + Low) /2.
И, аналогично, розовый бар появляется в ситуации, когда текущий Low ниже предыдущего, а цена закрытия оказалась выше середины диапазона свечки.
Индикатор основан на выкладках Билла Вильямса в одной из его книг. Он исключительно информационный. Торговля только по нему не будет прибыльной. Подойдет в качестве сигнального индикатора для трендовой стратегии.
Рис.1. Индикатор Wiseman
Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.HL_StdDev
Индикатор-осциллятор отображает стандартное отклонение, рассчитанное по разнице цен High и Low.
Цветной индикатор тиковых объемов.Kalman_Filter
Индикатор Фильтр Калмана. Позволяет эффективно сглаживать шум, выделяя из него основную тенденцию.