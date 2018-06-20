NeuroNirvamanEA

思路提供者: Gabriel Mejia。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

基于简单神经网络的交易系统。 基于双层神经网络的类似代码: MTC Combo。

EA 使用 Laguerre_PlusDi 指标 (位于图片中的独立窗口) 和 SilverTrend_Signal (位于主图表):

在使用之前，必须经过三个优化阶段！

所有优化阶段都在 "1 分钟 OHLC" 模式下执行。





步骤 1

设置参数 Pass 为 1 - 这是关键条件。 在这个阶段，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)





步骤 2

设置参数 Pass 为 2 - 这是关键条件。 然后取消在步骤 1 中优化的所有参数。 在步骤 2，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)





步骤 3

设置参数 Pass 为 3 - 这是关键条件。 然后取消在步骤 2 中优化的所有参数。 在步骤 3，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)

优化后，将参数 Pass 设置为 3 并取消在步骤 3 优化的参数。 EA 已经准备就绪了。