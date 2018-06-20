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EA

NeuroNirvamanEA - MetaTrader 5EA

nirvaman | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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\MQL5\Experts\
NeuroNirvamanEA.mq5 (39.09 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
laguerre_plusdi.mq5 (7.48 KB) 预览
silvertrend_signal.mq5 (7.07 KB) 预览
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思路提供者: Gabriel Mejia

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

基于简单神经网络的交易系统。 基于双层神经网络的类似代码: MTC Combo

EA 使用 Laguerre_PlusDi 指标 (位于图片中的独立窗口) 和 SilverTrend_Signal (位于主图表):

NeuroNirvamanEA

在使用之前，必须经过三个优化阶段！

所有优化阶段都在 "1 分钟 OHLC" 模式下执行。


步骤 1

设置参数 Pass1 - 这是关键条件。 在这个阶段，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)

NeuroNirvamanEA step 1


步骤 2

设置参数 Pass2 - 这是关键条件。 然后取消在步骤 1 中优化的所有参数。 在步骤 2，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)

NeuroNirvamanEA step 2


步骤 3

设置参数 Pass3 - 这是关键条件。 然后取消在步骤 2 中优化的所有参数。 在步骤 3，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)

NeuroNirvamanEA step 3

优化后，将参数 Pass 设置为 3 并取消在步骤 3 优化的参数。 EA 已经准备就绪了。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20708

EMAVFS_HTF EMAVFS_HTF

EMAVFS 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

一条使用非平滑和稳定的近似误差的通道，其中线是具有可变平滑因子的指数移动均线。

EMAVFS_channel_HTF EMAVFS_channel_HTF

EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

ID_Close_Rectangle_TL_AL ID_Close_Rectangle_TL_AL

用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。