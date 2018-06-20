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NeuroNirvamanEA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1747
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Gabriel Mejia。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
基于简单神经网络的交易系统。 基于双层神经网络的类似代码: MTC Combo。
EA 使用 Laguerre_PlusDi 指标 (位于图片中的独立窗口) 和 SilverTrend_Signal (位于主图表):
在使用之前，必须经过三个优化阶段！
所有优化阶段都在 "1 分钟 OHLC" 模式下执行。
步骤 1
设置参数 Pass 为 1 - 这是关键条件。 在这个阶段，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)
步骤 2
设置参数 Pass 为 2 - 这是关键条件。 然后取消在步骤 1 中优化的所有参数。 在步骤 2，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)
步骤 3
设置参数 Pass 为 3 - 这是关键条件。 然后取消在步骤 2 中优化的所有参数。 在步骤 3，这些参数被优化 (请注意 "开始"，"步幅" 和 "结束" 列)
优化后，将参数 Pass 设置为 3 并取消在步骤 3 优化的参数。 EA 已经准备就绪了。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20708
EMAVFS_HTF
EMAVFS 指标在输入参数中有时间帧选择选项。EMAVFS_channel
一条使用非平滑和稳定的近似误差的通道，其中线是具有可变平滑因子的指数移动均线。
EMAVFS_channel_HTF
EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。ID_Close_Rectangle_TL_AL
用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。