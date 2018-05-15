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Martingale - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2261
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- Опубликован:
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Автор идеи: Игорь.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
В советнике используется динамическое управление размером лота в зависимости от того, превысили мы баланс или нет по сравнению с предыдущим заходом (расчеты выполняются в OpenBuy и OpenSell).
При параметрах
результат на EURUSD
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