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Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Zuzabush | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2261
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Автор идеи: Игорь.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

В советнике используется динамическое управление размером лота в зависимости от того, превысили мы баланс или нет по сравнению с предыдущим заходом (расчеты выполняются в OpenBuy и OpenSell).

При параметрах

результат на EURUSD

Martingale

NeuroNirvamanEA NeuroNirvamanEA

В основе торговой системы лежит простая нейросеть.

Bands 2 Bands 2

Торговая система на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Выставление отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop в определенном временном интервале (с XX часов по YY часов).

Leader of the MACD - Extended Leader of the MACD - Extended

Эта версия расширяет базовый индикатор Leader of the MACD некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.

Trend Strength Average Trend Strength Average

Индикатор Trend Strength Average использует один из 4 обычных типов средних значений для оценки силы тренда.