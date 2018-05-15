Martingale

Автор идеи: Игорь.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

В советнике используется динамическое управление размером лота в зависимости от того, превысили мы баланс или нет по сравнению с предыдущим заходом (расчеты выполняются в OpenBuy и OpenSell).

При параметрах

результат на EURUSD