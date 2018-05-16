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Индикаторы

Leader of the MACD - Extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1576
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Это индикатор Leader of the MACD, описанный Гиоргосом Силигардосом. Коротко говоря, в нем соединены два индикатора. Это обычный MACD (отрисованный в виде линий: цветная — это MACD, пунктирная — сигнальная) и индикатор "Leader MACD" (отображенный в виде затененных областей).

Эта версия расширяет базовый индикатор основную версию некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20753

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