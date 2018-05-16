Это индикатор Leader of the MACD, описанный Гиоргосом Силигардосом. Коротко говоря, в нем соединены два индикатора. Это обычный MACD (отрисованный в виде линий: цветная — это MACD, пунктирная — сигнальная) и индикатор "Leader MACD" (отображенный в виде затененных областей).

Эта версия расширяет базовый индикатор основную версию некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.

