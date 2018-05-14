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Exp_XRSIDeMarker_Histogram - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSIDeMarker_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XRSIDeMarker_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XStdDevSpeed_direction отображает информацию о волатильности на рынке, используя при этом значения индикатора XStdDevSpeed с фиксированным таймфреймом.Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.
Торговая система на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Выставление отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop в определенном временном интервале (с XX часов по YY часов).NeuroNirvamanEA
В основе торговой системы лежит простая нейросеть.