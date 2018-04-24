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Индикаторы

Nonlinear regression - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Для начала — несколько слов о нелинейной регрессии:

Нелинейная регрессия — форма регрессионного анализа, в котором данные подбираются к модели и затем выражаются в виде математической функции. Простая линейная регрессия связывает две переменные (X и Y) прямой линией (y = mx + b), в то время как нелинейная регрессия должна строить линию (обычно кривую) так, как если бы каждое значение Y было случайной переменной. Цель построения такой модели — сделать сумму квадратов как можно меньшей.

Сумма квадратов — критерий, который отслеживает, сколько измерений в наборе данных отклоняются от среднего значения. Ее вычисление начинается с нахождения разницы между средним значением и каждой точкой набора данных. Затем каждое значение этой разницы возводится в квадрат. И наконец, все цифры квадратов складываются. Чем меньше эта сумма, тем лучше функция описывает все точки из набора данных. Нелинейная регрессия использует логарифмические, тригонометрические, экспоненциальные функции и другие методы "подбора". 

Данный индикатор — версия расчета нелинейной регрессии для MetaTrader 5. Nonlinear regression — индикатор, который очень быстро реагирует на внезапные изменения рынка, поэтому период расчета по умолчанию установлен на несколько более длинный период, чем обычно для такого типа индикаторов. Поэтому я рекомендую поэкспериментировать с периодом, в зависимости от вашей торговой стратегии и стиля трейдинга. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20480

Smoother momentum Smoother momentum

Сглаженный моментум — один из возможных способов решить основную проблему индикатора Моментум: возникновение ложных сигналов во многих случаях, независимо от периода расчета.

Sadukey Sadukey

Индикатор объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.

MACD High/Low MACD High/Low

MACD High/Low использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD на (nnn) баров назад, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда.

Synthetic smoothed RSI Synthetic smoothed RSI

Эта версия индикатора Synthetic RSI использует при расчете RSI, сглаженный по Эйлерсу, вместо обычного. Это делает итоговый синтетический RSI более сглаженным.