Для начала — несколько слов о нелинейной регрессии:

Нелинейная регрессия — форма регрессионного анализа, в котором данные подбираются к модели и затем выражаются в виде математической функции. Простая линейная регрессия связывает две переменные (X и Y) прямой линией (y = mx + b), в то время как нелинейная регрессия должна строить линию (обычно кривую) так, как если бы каждое значение Y было случайной переменной. Цель построения такой модели — сделать сумму квадратов как можно меньшей.



Сумма квадратов — критерий, который отслеживает, сколько измерений в наборе данных отклоняются от среднего значения. Ее вычисление начинается с нахождения разницы между средним значением и каждой точкой набора данных. Затем каждое значение этой разницы возводится в квадрат. И наконец, все цифры квадратов складываются. Чем меньше эта сумма, тем лучше функция описывает все точки из набора данных. Нелинейная регрессия использует логарифмические, тригонометрические, экспоненциальные функции и другие методы "подбора".

