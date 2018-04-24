Идея этого индикатора такая же, как для синтетического RSI:

Вместо использования одного RSI индикатор использует 3 экземпляра.



Эти 3 экземпляра RSI потом используются при расчете "синтетического" значения (и это не среднее значение 3 индикаторов, поскольку расчет отличается от вычисления среднего).



В дополнение, цены подвергаются префильтрации, прежде чем быть использованными при расчете RSI. Если же вы хотите опустить эту часть работы индикатора, просто установите все периоды EMA меньше или равными 1.

Различие (по сравнению с Synthetic RSI) в том, что эта версия использует при расчете RSI, сглаженный по Эйлерсу, вместо обычного. Это делает итоговый синтетический RSI более сглаженным.

