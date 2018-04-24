Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Synthetic smoothed RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1852
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея этого индикатора такая же, как для синтетического RSI:
- Вместо использования одного RSI индикатор использует 3 экземпляра.
- Эти 3 экземпляра RSI потом используются при расчете "синтетического" значения (и это не среднее значение 3 индикаторов, поскольку расчет отличается от вычисления среднего).
В дополнение, цены подвергаются префильтрации, прежде чем быть использованными при расчете RSI. Если же вы хотите опустить эту часть работы индикатора, просто установите все периоды EMA меньше или равными 1.
Различие (по сравнению с Synthetic RSI) в том, что эта версия использует при расчете RSI, сглаженный по Эйлерсу, вместо обычного. Это делает итоговый синтетический RSI более сглаженным.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20469
MACD High/Low использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD на (nnn) баров назад, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда.Nonlinear regression
Этот индикатор представляет собой версию расчета нелинейной регрессии для MetaTrader 5. Nonlinear regression — индикатор, который очень быстро реагирует на внезапные изменения рынка, поэтому период расчета по умолчанию установлен на несколько более длинный период, чем обычно для такого типа индикаторов. Поэтому я рекомендую поэкспериментировать с периодом, в зависимости от вашей торговой стратегии и стиля трейдинга.
Этот индикатор использует при расчете 3 экземпляра RSI вместо одного. Затем эти три экземпляра используются для расчета "синтетического" уровня (и это не среднее между 3 экземплярами, поскольку способ расчета отличается от вычисления среднего).Composite Index
Индикатор Composite Index был разработан, чтобы решить проблему ошибки дивергенции в RSI, но его способность предоставлять конкретные горизонтальные уровни поддержки внутри индикатора добавляют ему ценности. Индикатор принимает нормализованную формулу RSI и удаляет из нее ограничения диапазона нормализации. Формула расчета индикатора использует встроенный расчет моментума со сглаженным краткопериодным RSI.