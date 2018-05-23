首先，简单说说非线性回归:

非线性回归是一种回归分析的形式，其中数据适合于模型，然后表示为数学函数。简单的线性回归将两个变量（x和y）与直线（y＝Mx+b）联系在一起，而非线性回归必须生成一条线（通常是曲线），好像y的每个值都是一个随机变量。该模型的目标是使平方和尽可能小。

平方和是跟踪多少观测值从数据集的平均值变化的度量。通过首先求出集合中数据的平均值和每个点之间的差值来计算。然后，再求这些差异中的每一个的平方最后，所有的平方数加在一起。这些平方数的总和越小，函数就越适合集合中的数据点。非线性回归采用对数函数、三角函数、指数函数等拟合方法。