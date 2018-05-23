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首先，简单说说非线性回归:
非线性回归是一种回归分析的形式，其中数据适合于模型，然后表示为数学函数。简单的线性回归将两个变量（x和y）与直线（y＝Mx+b）联系在一起，而非线性回归必须生成一条线（通常是曲线），好像y的每个值都是一个随机变量。该模型的目标是使平方和尽可能小。
平方和是跟踪多少观测值从数据集的平均值变化的度量。通过首先求出集合中数据的平均值和每个点之间的差值来计算。然后，再求这些差异中的每一个的平方最后，所有的平方数加在一起。这些平方数的总和越小，函数就越适合集合中的数据点。非线性回归采用对数函数、三角函数、指数函数等拟合方法。
这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的，当应对突然的市场变化，因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格，应当对周期数做一些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20480
MACD High/Low 使用了 MACD (nnn) 个柱之前的高价中的最高价和低价中的最低价来计算一条动态变化的零线，早期的上下水平以及趋势确认的上下水平。通过增加这些不固定的水平线，MACD 变得对市场变化反应更快了，而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。更平滑的动量止损
在更平滑的动量止损（Smoother Momentum Stops）指标中，止损是使用更平滑的动量来计算的，而止损的方向也是根据更平滑的动量来判断的。
"Sadukey" 指标是一种在图表中组合了两个数字过滤器的指标，可以帮我们评估当前的趋势。有过滤的 Kaufman AMA
除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外，这个版本还有可调节的平滑和过滤，以消除小的 AMA 变化。