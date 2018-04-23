Индикатор Sadukey объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.

К сожалению, точная природа этого цифрового фильтра неизвестна. Более чем вероятно, что фильтры были сгенерированы генератором фильтров, который был доступен в MetaTrader 4. Эти фильтры, скорее всего, и были использованы в данном индикаторе. В любом случае, даже несмотря на отсутствие каких-либо настраиваемых параметров для корректировки работы индикатора, он представляется полезным. На первый взгляд он выглядит надежным помощником при торговле по тренду.

