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Индикаторы

Sadukey - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2073
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Индикатор Sadukey объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.

К сожалению, точная природа этого цифрового фильтра неизвестна. Более чем вероятно, что фильтры были сгенерированы генератором фильтров, который был доступен в MetaTrader 4. Эти фильтры, скорее всего, и были использованы в данном индикаторе. В любом случае, даже несмотря на отсутствие каких-либо настраиваемых параметров для корректировки работы индикатора, он представляется полезным. На первый взгляд он выглядит надежным помощником при торговле по тренду.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20484

Smoother Momentum Stops Smoother Momentum Stops

Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.

Price Channel Stop Price Channel Stop

Индикатор Price Channel Stop показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.

Smoother momentum Smoother momentum

Сглаженный моментум — один из возможных способов решить основную проблему индикатора Моментум: возникновение ложных сигналов во многих случаях, независимо от периода расчета.

Nonlinear regression Nonlinear regression

Этот индикатор представляет собой версию расчета нелинейной регрессии для MetaTrader 5. Nonlinear regression — индикатор, который очень быстро реагирует на внезапные изменения рынка, поэтому период расчета по умолчанию установлен на несколько более длинный период, чем обычно для такого типа индикаторов. Поэтому я рекомендую поэкспериментировать с периодом, в зависимости от вашей торговой стратегии и стиля трейдинга.