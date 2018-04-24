Индикатор Моментум — один из часто используемых в техническом анализе. Но в нем есть одна проблема: он очень "нервный". Значения, которые он выдает, далеки от того, чтоб быть сглаженными. Это приводит к возникновению ряда ложных сигналов во многих случаях, даже независимо от того, какой период расчета используется.



Данный индикатор — один из возможных способов решения этой проблемы. Сглаживается не значение моментума, но полностью изменен сам способ расчета индикатора. С полным изменением расчета индикатора, как можно видеть по сравнению с обычным моментумом, значения становятся гораздо более сглаженными. Это делает количество ложных сигналов совсем незначительным, в сравнении с классически рассчитанным индикатором.



PS: просто быстрый пример и сравнение сглаженного и обычного моментумов:



Как можно заметить, здесь нет запаздывания, в отличие от обычного моментума, рассчитанного на том же периоде. Напротив: в некоторых случаях сглаженный моментум быстрее, чем регулярный, а его значения двигаются гораздо более плавно.

