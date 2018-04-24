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Индикаторы

Smoother momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(15)
Опубликован:
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Индикатор Моментум — один из часто используемых в техническом анализе. Но в нем есть одна проблема: он очень "нервный". Значения, которые он выдает, далеки от того, чтоб быть сглаженными. Это приводит к возникновению ряда ложных сигналов во многих случаях, даже независимо от того, какой период расчета используется.

Данный индикатор — один из возможных способов решения этой проблемы. Сглаживается не значение моментума, но полностью изменен сам способ расчета индикатора. С полным изменением расчета индикатора, как можно видеть по сравнению с обычным моментумом, значения становятся гораздо более сглаженными. Это делает количество ложных сигналов совсем незначительным, в сравнении с классически рассчитанным индикатором. 

PS: просто быстрый пример и сравнение сглаженного и обычного моментумов:

Как можно заметить, здесь нет запаздывания, в отличие от обычного моментума, рассчитанного на том же периоде. Напротив: в некоторых случаях сглаженный моментум быстрее, чем регулярный, а его значения двигаются гораздо более плавно.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20475

Sadukey Sadukey

Индикатор объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.

Smoother Momentum Stops Smoother Momentum Stops

Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.

Nonlinear regression Nonlinear regression

Этот индикатор представляет собой версию расчета нелинейной регрессии для MetaTrader 5. Nonlinear regression — индикатор, который очень быстро реагирует на внезапные изменения рынка, поэтому период расчета по умолчанию установлен на несколько более длинный период, чем обычно для такого типа индикаторов. Поэтому я рекомендую поэкспериментировать с периодом, в зависимости от вашей торговой стратегии и стиля трейдинга.

MACD High/Low MACD High/Low

MACD High/Low использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD на (nnn) баров назад, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда.