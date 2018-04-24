Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smoother momentum - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1473
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Моментум — один из часто используемых в техническом анализе. Но в нем есть одна проблема: он очень "нервный". Значения, которые он выдает, далеки от того, чтоб быть сглаженными. Это приводит к возникновению ряда ложных сигналов во многих случаях, даже независимо от того, какой период расчета используется.
Данный индикатор — один из возможных способов решения этой проблемы. Сглаживается не значение моментума, но полностью изменен сам способ расчета индикатора. С полным изменением расчета индикатора, как можно видеть по сравнению с обычным моментумом, значения становятся гораздо более сглаженными. Это делает количество ложных сигналов совсем незначительным, в сравнении с классически рассчитанным индикатором.
PS: просто быстрый пример и сравнение сглаженного и обычного моментумов:
Как можно заметить, здесь нет запаздывания, в отличие от обычного моментума, рассчитанного на том же периоде. Напротив: в некоторых случаях сглаженный моментум быстрее, чем регулярный, а его значения двигаются гораздо более плавно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20475
Индикатор объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.Smoother Momentum Stops
Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.
Этот индикатор представляет собой версию расчета нелинейной регрессии для MetaTrader 5. Nonlinear regression — индикатор, который очень быстро реагирует на внезапные изменения рынка, поэтому период расчета по умолчанию установлен на несколько более длинный период, чем обычно для такого типа индикаторов. Поэтому я рекомендую поэкспериментировать с периодом, в зависимости от вашей торговой стратегии и стиля трейдинга.MACD High/Low
MACD High/Low использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD на (nnn) баров назад, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда.