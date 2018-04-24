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MACD High/Low - индикатор для MetaTrader 5
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MACD (представленный Джералдом Аппелем в 1970 году) — один из самых распространенных индикаторов.
Обычно его используют в комбинации с нулевой и сигнальной линиями. Это хороший подход, но нулевая линия имеет свои недостатки. Одна из основных проблем — в том, что после крупных изменений рынка нулевая линия отстоит слишком далеко от значения MACD, если рынок откатывается назад.
В этой версии сигнальная линия остается нетронутой, а обработка нулевой линии изменяется. Также добавляются уровни, ранее неизвестные для MACD. Индикатор использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD за (nnn) последних баров, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда. За счет добавления этих плавающих уровней, MACD быстрее отвечает на изменения рынка, а при определении тренда остается меньше ложных сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20479
Этот индикатор представляет собой версию расчета нелинейной регрессии для MetaTrader 5. Nonlinear regression — индикатор, который очень быстро реагирует на внезапные изменения рынка, поэтому период расчета по умолчанию установлен на несколько более длинный период, чем обычно для такого типа индикаторов. Поэтому я рекомендую поэкспериментировать с периодом, в зависимости от вашей торговой стратегии и стиля трейдинга.Smoother momentum
Сглаженный моментум — один из возможных способов решить основную проблему индикатора Моментум: возникновение ложных сигналов во многих случаях, независимо от периода расчета.
Эта версия индикатора Synthetic RSI использует при расчете RSI, сглаженный по Эйлерсу, вместо обычного. Это делает итоговый синтетический RSI более сглаженным.Synthetic RSI
Этот индикатор использует при расчете 3 экземпляра RSI вместо одного. Затем эти три экземпляра используются для расчета "синтетического" уровня (и это не среднее между 3 экземплярами, поскольку способ расчета отличается от вычисления среднего).