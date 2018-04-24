MACD (представленный Джералдом Аппелем в 1970 году) — один из самых распространенных индикаторов.

Обычно его используют в комбинации с нулевой и сигнальной линиями. Это хороший подход, но нулевая линия имеет свои недостатки. Одна из основных проблем — в том, что после крупных изменений рынка нулевая линия отстоит слишком далеко от значения MACD, если рынок откатывается назад.



В этой версии сигнальная линия остается нетронутой, а обработка нулевой линии изменяется. Также добавляются уровни, ранее неизвестные для MACD. Индикатор использует высочайший максимум и минимальный минимум MACD за (nnn) последних баров, чтобы рассчитать своего рода динамически изменяющуюся нулевую линию, ранние уровни роста/снижения и уровни подтверждения восходящего/нисходящего тренда. За счет добавления этих плавающих уровней, MACD быстрее отвечает на изменения рынка, а при определении тренда остается меньше ложных сигналов.

