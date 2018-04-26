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Rsi(var) Zerolag DEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Как уже было продемонстрировано в индикаторе Rsi(var), для расчета индикатора RSI могут быть использованы другие МА. Эта версия — следующий шаг в этом направлении.
Добавляя незапаздывающую DEМА в расчет RSI как предварительный сглаживающий метод, мы добиваемся двух важных следствий:
- индикатор становится "быстрее", потому что незапаздывающая DEMA — скользящая средняя со значительно сниженным отставанием (даже по сравнению с Zero lag MA).
- он достигает экстремумов (0 и 100) гораздо быстрее и намного чаще, чем обычный RSI. Это делает RSI гораздо более удобным в качестве импульсного индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20420
Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.IEEE Floating-Point Decoder
Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.
В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.Schaff Trend Cycle - DEMA
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).