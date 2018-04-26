CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Rsi(var) Zerolag DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1882
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Как уже было продемонстрировано в индикаторе Rsi(var), для расчета индикатора RSI могут быть использованы другие МА. Эта версия — следующий шаг в этом направлении.

Добавляя незапаздывающую DEМА в расчет RSI как предварительный сглаживающий метод, мы добиваемся двух важных следствий:

  • индикатор становится "быстрее", потому что незапаздывающая DEMA — скользящая средняя со значительно сниженным отставанием (даже по сравнению с Zero lag MA).
  • он достигает экстремумов (0 и 100) гораздо быстрее и намного чаще, чем обычный RSI. Это делает RSI гораздо более удобным в качестве импульсного индикатора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20420

Rsi(var) Zerolag MA Rsi(var) Zerolag MA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.

IEEE Floating-Point Decoder IEEE Floating-Point Decoder

Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.

Hull trend Hull trend

В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.

Schaff Trend Cycle - DEMA Schaff Trend Cycle - DEMA

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).