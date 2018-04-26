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Индикаторы

Hull trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3144
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.


Как он работает

  • Вычисляет HMA.
  • Использует наклон вычисленной HMA в качестве критерия оценки тренда.
  • В зависимости от выбранного типа отображения, рисует: 
    • цветную линию;
    • цветные бары;
    • цветные свечи.
  • Тип отображения можно установить автоматически настраиваемым (в зависимости от типа графика, индикатор будет использовать соответствующую разновидность отрисовки).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20425

Rsi(var) Zerolag DEMA Rsi(var) Zerolag DEMA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.

Rsi(var) Zerolag MA Rsi(var) Zerolag MA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.

Schaff Trend Cycle - DEMA Schaff Trend Cycle - DEMA

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).

Asymmetric bands Asymmetric bands

Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).