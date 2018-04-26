В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).

Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).