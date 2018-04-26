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Hull trend - индикатор для MetaTrader 5
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В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.
Как он работает
- Вычисляет HMA.
- Использует наклон вычисленной HMA в качестве критерия оценки тренда.
- В зависимости от выбранного типа отображения, рисует:
- цветную линию;
- цветные бары;
- цветные свечи.
- цветную линию;
- Тип отображения можно установить автоматически настраиваемым (в зависимости от типа графика, индикатор будет использовать соответствующую разновидность отрисовки).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20425
Rsi(var) Zerolag DEMA
Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.Rsi(var) Zerolag MA
Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.
Schaff Trend Cycle - DEMA
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчетов используется DEMA MACD. Это делает индикатор "быстрее" при определении изменений тренда, и он дает сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).Asymmetric bands
Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).