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Zero lag MA - индикатор для MetaTrader 5
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В извечном поиске скользящей средней с наименьшим запаздыванием было мало попыток, которые действительно увенчались успехом. Индикатор ZeroLAG MA впервые был описан в журнале "Technical Analysis of Stocks and Commodities" (апрельский номер за 2000 год). По словам создателей индикатора, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием. Согласны мы с этим или нет, не имеет значения, потому что по сравнению с некоторыми обычными МА, запаздывание у этого индикатора значительно меньше. Таким образом, его можно использовать в любых системах, где меньшее отставание имеет большое значение.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20411
Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.Triple Hull
Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла.
В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.Zero lag TEMA
В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем Zero lag MA и чем Zero lag DEMA.