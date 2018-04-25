Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.

В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.

В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем Zero lag MA и чем Zero lag DEMA.