代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Rsi(var) Zerolag DEMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1986
等级:
(11)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

就像在Rsi(var)指标中显示的那样，可以在 RSI 指标中使用其它移动平均来计算，这个版本在那个方向上更进一步，

加上了 zero lag DEMA 作为 RSI 计算的首选平滑方法，这起到了两个效果:

  • 它更"快" - zero lag DEMA 是一种大幅减少了延迟的平均方法 (甚至与 Zero lag MA相比).
  • 与通常的 RSI 相比，极值点 (0 和 100) 经常可以达到，这使得 RSI 作为动量指标变得更有用。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20420

Rsi(var) Zerolag MA Rsi(var) Zerolag MA

带有零延迟移动平均的 Rsi(var) 指标。

Zero lag TEMA Zero lag TEMA

这个指标使用了 TEMA 计算模式，以使得与最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟, 并且这个版本比 Zero lag DEMA 也更快。

Hull 趋势 Hull 趋势

基于Hull 移动平均的指标。

Dsl - CMO Dsl - CMO

Chande 动量振荡指标，加上了信号线虚线，而不是用于趋势的静态水平。