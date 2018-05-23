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Rsi(var) Zerolag DEMA - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1986
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就像在Rsi(var)指标中显示的那样，可以在 RSI 指标中使用其它移动平均来计算，这个版本在那个方向上更进一步，
加上了 zero lag DEMA 作为 RSI 计算的首选平滑方法，这起到了两个效果:
- 它更"快" - zero lag DEMA 是一种大幅减少了延迟的平均方法 (甚至与 Zero lag MA相比).
- 与通常的 RSI 相比，极值点 (0 和 100) 经常可以达到，这使得 RSI 作为动量指标变得更有用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20420
Rsi(var) Zerolag MA
带有零延迟移动平均的 Rsi(var) 指标。Zero lag TEMA
这个指标使用了 TEMA 计算模式，以使得与最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟, 并且这个版本比 Zero lag DEMA 也更快。