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Renko 2.0 ATR - библиотека для MetaTrader 5
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Renko 2.0 ATR — неторгующий советник, который генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.
Важно! Всегда используйте его на графике M1.
Полный график ренко с фитилями. Сейчас — и с ATR!
Основан на советнике Renko 2.0 Offline.
Ссылается на библиотеку Symbol для MetaTrader 5, написанную пользователем fxsaber.
Настраиваются параметры ATR, MA и/или процента от ATR.
Параметры:
Отображение:
Вы можете свободно использовать свои любимые индикаторы на пользовательских символах, сгенерированных Renko 2.0 ATR.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20368
Stochastic_MACD
Стохастический MACD.Stochastic_ROC
Стохастический осциллятор скорости изменения цены.
Stochastic_Slow
Медленный стохастик.Stochastic_Fast
Быстрый стохастик.