Renko 2.0 ATR — неторгующий советник, который генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.

Важно! Всегда используйте его на графике M1.

Полный график ренко с фитилями. Сейчас — и с ATR!

Основан на советнике Renko 2.0 Offline.

Ссылается на библиотеку Symbol для MetaTrader 5, написанную пользователем fxsaber.

Настраиваются параметры ATR, MA и/или процента от ATR.





Параметры:









Отображение:



Вы можете свободно использовать свои любимые индикаторы на пользовательских символах, сгенерированных Renko 2.0 ATR.