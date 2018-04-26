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Библиотеки

Renko 2.0 ATR - библиотека для MetaTrader 5

Guilherme Santos
Guilherme Santos

Guilherme Santos

  • Senior Data/Analytics Engineer | Tech Lead | SQL Expert в  Blue Orange Digital
  • Бразилия
  • 8868
Download the new Renko at
www.renkobr.com.br

Contact information
e-mail: fishguil@gmail.com
4 кода 2 темы 17 комментариев
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Просмотров:
3348
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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Renko 2.0 ATR — неторгующий советник, который генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.

Важно! Всегда используйте его на графике M1.

Полный график ренко с фитилями. Сейчас — и с ATR!

Основан на советнике Renko 2.0 Offline.

Ссылается на библиотеку Symbol для MetaTrader 5, написанную пользователем fxsaber.

Настраиваются параметры ATR, MA и/или процента от ATR.


Параметры:



Отображение:

Renko_2.0_ATR

Вы можете свободно использовать свои любимые индикаторы на пользовательских символах, сгенерированных Renko 2.0 ATR.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20368

Stochastic_MACD Stochastic_MACD

Стохастический MACD.

Stochastic_ROC Stochastic_ROC

Стохастический осциллятор скорости изменения цены.

Stochastic_Slow Stochastic_Slow

Медленный стохастик.

Stochastic_Fast Stochastic_Fast

Быстрый стохастик.