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Индикаторы

Stochastic_ROC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1786
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(11)
Опубликован:
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Индикатор скорости изменения цены (ROC), основанный на стохастике.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Stochastic K period - период расчета линии %K стохастика;
  • Stochastic D period - период расчета линии %D стохастика;
  • Stochastic Slowing - период расчета линии Slowing стохастика;
  • Stochastic MA Method - метод расчета стохастика;
  • Stochastic Price field - цены расчета стохастика;
  • Stochastic line - используемая линия стохастика для расчета индикатора:
    • Main - главная;
    • Signal - сигнальная.
  • ROC period - период расчета ROC;
  • Calculation type - тип расчета:
    • Absolute - абсолютные значения;
    • Relative - относительные значения.

Для расчета индикатор ROC не требуется - он рассчитывается самим индикатором.

Расчет:

Если Type = Absolute Stochastic, ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)),
Если Type = Relative Stochastic, ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)) / Stochastic(Prev))*100

ROC:

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад;

Рис.1. Stochastic ROC Absolute

Рис.1. Stochastic ROC Absolute

Рис.2. Stochastic ROC Relative

Рис.2. Stochastic ROC Relative

RSI bands RSI bands

Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.

Asymmetric bands Asymmetric bands

Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).

Stochastic_MACD Stochastic_MACD

Стохастический MACD.

Renko 2.0 ATR Renko 2.0 ATR

Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.