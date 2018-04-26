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Stochastic_ROC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор скорости изменения цены (ROC), основанный на стохастике.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Stochastic K period - период расчета линии %K стохастика;
- Stochastic D period - период расчета линии %D стохастика;
- Stochastic Slowing - период расчета линии Slowing стохастика;
- Stochastic MA Method - метод расчета стохастика;
- Stochastic Price field - цены расчета стохастика;
- Stochastic line - используемая линия стохастика для расчета индикатора:
- Main - главная;
- Signal - сигнальная.
- ROC period - период расчета ROC;
- Calculation type - тип расчета:
- Absolute - абсолютные значения;
- Relative - относительные значения.
Для расчета индикатор ROC не требуется - он рассчитывается самим индикатором.
Расчет:
Если Type = Relative Stochastic, ROC = ((Stochastic(Now) - Stochastic(Prev)) / Stochastic(Prev))*100
ROC:
CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад;
Рис.1. Stochastic ROC Absolute
Рис.2. Stochastic ROC Relative
Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.Asymmetric bands
Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).
Стохастический MACD.Renko 2.0 ATR
Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.