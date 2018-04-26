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Индикаторы

Stochastic_Fast - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1831
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор "Быстрый стохастик" отображает в отдельном окне стохастик, рассчитываемый как:

FSK[i] = (min / max) * 100.0,
FSD[i] = SMA(FSK,PeriodD)

где:

min = close[i] - low[BL],
max = high[BH] - low[BL],
BH - индекс максимальной цены в диапазоне от PeriodK до i,
BL - индекс минимальной цены в диапазоне от PeriodK до i

если max = 0,

FSK[i] = 50.0

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period K - период расчета линии K;
  • Period D - период расчета линии D;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Stochastic_Slow Stochastic_Slow

Медленный стохастик.

Renko 2.0 ATR Renko 2.0 ATR

Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.

IT IT

Instantaneous Trendline - "мгновенная" линия тренда Джона Элерса.