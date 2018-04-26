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Индикаторы

Stochastic_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Stochastic MACD отображает в отдельном окне стохастический MACD.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • MACD Fast MA - быстрая MA для расчета MACD;
  • MACD Slow MA - медленная MA для расчета MACD;
  • MACD Signal period - период сигнальной линии MACD;
  • Stoch period - период расчета стохастика;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Stochastic_ROC Stochastic_ROC

Стохастический осциллятор скорости изменения цены.

RSI bands RSI bands

Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.

Renko 2.0 ATR Renko 2.0 ATR

Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.

Stochastic_Slow Stochastic_Slow

Медленный стохастик.