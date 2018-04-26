Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_MACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2112
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Stochastic MACD отображает в отдельном окне стохастический MACD.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- MACD Fast MA - быстрая MA для расчета MACD;
- MACD Slow MA - медленная MA для расчета MACD;
- MACD Signal period - период сигнальной линии MACD;
- Stoch period - период расчета стохастика;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Stochastic_ROC
Стохастический осциллятор скорости изменения цены.RSI bands
Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.
Renko 2.0 ATR
Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.Stochastic_Slow
Медленный стохастик.