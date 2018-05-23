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Renko 2.0 ATR - MetaTrader 5程序库

Guilherme Santos
Guilherme Santos

Guilherme Santos

  • Senior Data/Analytics Engineer | Tech Lead | SQL Expert 在  Blue Orange Digital
  • 巴西
  • 8882
Download the new Renko at
www.renkobr.com.br

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e-mail: fishguil@gmail.com
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\MQL5\Include\
Symbol.mqh (5.22 KB) 预览
Renko2.mqh (39.1 KB) 预览
renko2atr.mq5 (11.78 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Renko 2.0 ATR, 是一个不进行交易的EA，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。

重要!总是要把它放到 M1 图表上。

一个完整的 Renko 烛形图表。现在还含有 ATR!

基于 Renko 2.0 Offline EA 交易。

参考了 fxsaber 的 Symbol 开发库.

可以使用 ATR, MA 和/或 ATR 的百分比来进行配置.


参数

Renko_2.0_ATR_参数


查看

Renko_2.0_ATR

您可以随意在由 Renko 2.0 ATR 生成的自定义交易品种中使用您喜爱的指标

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20368

随机振荡 RSI 随机振荡 RSI

这个版本的随机振荡 RSI 使用了一类信号线，可以使它更为敏感。

ErrorDesc ErrorDesc

打印 GetLastError() 以及 MqlTradeResult 返回代码为文本描述。

RSI bands RSI bands

RSI bands 指标在多个方面都有作用，但是主要是用于在主图表上把价格变化将触发超买或者超卖的信号可视化。

Triple Hull Triple Hull

本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。