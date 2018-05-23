Renko 2.0 ATR, 是一个不进行交易的EA，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。

重要!总是要把它放到 M1 图表上。

一个完整的 Renko 烛形图表。现在还含有 ATR!

基于 Renko 2.0 Offline EA 交易。

参考了 fxsaber 的 Symbol 开发库.

可以使用 ATR, MA 和/或 ATR 的百分比来进行配置.





参数





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您可以随意在由 Renko 2.0 ATR 生成的自定义交易品种中使用您喜爱的指标