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Renko 2.0 ATR, 是一个不进行交易的EA，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。
重要!总是要把它放到 M1 图表上。
一个完整的 Renko 烛形图表。现在还含有 ATR!
基于 Renko 2.0 Offline EA 交易。
参考了 fxsaber 的 Symbol 开发库.
可以使用 ATR, MA 和/或 ATR 的百分比来进行配置.
参数
查看
您可以随意在由 Renko 2.0 ATR 生成的自定义交易品种中使用您喜爱的指标
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20368
RSI bands
RSI bands 指标在多个方面都有作用，但是主要是用于在主图表上把价格变化将触发超买或者超卖的信号可视化。Triple Hull
本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。