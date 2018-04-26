Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.

Быстрый стохастик.

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.