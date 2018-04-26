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Stochastic_Slow - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор "Медленный стохастик" отображает в отдельном окне стохастик, рассчитываемый как:
SSD[i] = SMA(FSK,PeriodD)
SSDS[i] = SMA(SSD,Slowing)
где:
FSK[i] = (min / max) * 100.0,
SSD[i] = SMA(FSK,PeriodD),
min = close[i] - low[BL],
max = high[BH] - low[BL],
BH = индекс максимальной цены в диапазоне от PeriodK до i,
BL - индекс минимальной цены в диапазоне от PeriodK до i
SSD[i] = SMA(FSK,PeriodD),
min = close[i] - low[BL],
max = high[BH] - low[BL],
BH = индекс максимальной цены в диапазоне от PeriodK до i,
BL - индекс минимальной цены в диапазоне от PeriodK до i
если max = 0,
FSK[i] = 50.0
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Period K - период расчета линии K;
- Period D - период расчета линии D;
- Slowing - период замедления;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Renko 2.0 ATR
Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на графике М1.Stochastic_MACD
Стохастический MACD.
Stochastic_Fast
Быстрый стохастик.DeleteTradeArrows
Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.