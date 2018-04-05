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ChannelEA1 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает в канале по индикатору ChannelInd.
Для работы советника не требуется наличие указанного индикатора - его данные рассчитываются в советнике.
Советник торгует по временному принципу: при наступлении времени торговли, которое задаётся в настройках, советник выставляет два отложенных лимитных ордера по краям канала с тейк-профитами на противоположной стороне канала, и без стоплосс. По окончании торгового времени, все имеющиеся позиции закрываются, а не сработавшие ордера удаляются.
Советник имеет восемь настраиваемых параметров:
- Begin hour - час начала торгового времени
- End hour - час окончания торгового времени
- Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
- Lots - объем открываемых позиций;
- Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов(*);
- Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения(**);
- Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения(***).
Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию на промежутке дат с 2017.01.02 по 2018.03.29. К сожалению, с настройками по умолчанию советник не показал никаких интересных результатов, поэтому была проведена оптимизация параметров часов начала и окончания торгового периода (Begin hour и End hour) на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC. Тут результаты были получше:
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