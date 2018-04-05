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Индикаторы

Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3574
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Индикатор выводит на график уровни High и Low за заданный промежуток времени, задаваемый в часах и минутах начала и окончания периода.

Показывает две зоны: «период» и «область». При нахождении цены в зоне периода, значения уровней High и Low пересчитываются.

Индикатор позволяет задать

  • час и минуты начала зоны "периода",
  • час и минуты окончания зоны "периода"
  • час и минуты окончания "области"
    Зона "области" начинается сразу за окончанием зоны "периода"

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • "Period" Hour begin - час начала зоны периода
  • "Period" Minutes begin - минуты начала зоны периода
  • "Period" Hour end - час окончания зоны периода
  • "Period" Minutes end - минуты окончания зоны периода
  • "Area" Hour end - час окончания зоны области
  • "Area" Minutes end - минуты окончания зоны области

Рис.1. "Период" от 00:00 до 05:00, "Область" до 23:00 на графике H1



Рис.2. "Период" от 00:00 до 05:00, "Область" до 23:00 на графике M15

SWMA SWMA

Sine-Weighted Moving Average

Mirror_Bands Mirror_Bands

Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линией

WVF WVF

Williams' Vix Fix indicator

ChannelEA1 ChannelEA1

ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерами