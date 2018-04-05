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Breakout - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график уровни High и Low за заданный промежуток времени, задаваемый в часах и минутах начала и окончания периода.
Показывает две зоны: «период» и «область». При нахождении цены в зоне периода, значения уровней High и Low пересчитываются.
Индикатор позволяет задать
- час и минуты начала зоны "периода",
- час и минуты окончания зоны "периода"
- час и минуты окончания "области"
Зона "области" начинается сразу за окончанием зоны "периода"
Имеет пять настраиваемых параметров:
- "Period" Hour begin - час начала зоны периода
- "Period" Minutes begin - минуты начала зоны периода
- "Period" Hour end - час окончания зоны периода
- "Period" Minutes end - минуты окончания зоны периода
- "Area" Hour end - час окончания зоны области
- "Area" Minutes end - минуты окончания зоны области
Рис.1. "Период" от 00:00 до 05:00, "Область" до 23:00 на графике H1
Рис.2. "Период" от 00:00 до 05:00, "Область" до 23:00 на графике M15
SWMA
Sine-Weighted Moving AverageMirror_Bands
Индикатор диапазонов (лент) с сигнальной линией
WVF
Williams' Vix Fix indicatorChannelEA1
ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерами