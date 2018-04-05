Индикатор выводит на график уровни High и Low за заданный промежуток времени, задаваемый в часах и минутах начала и окончания периода.

Показывает две зоны: «период» и «область». При нахождении цены в зоне периода, значения уровней High и Low пересчитываются.

Индикатор позволяет задать

час и минуты начала зоны "периода",

час и минуты окончания зоны "периода"

час и минуты окончания "области"

Зона "области" начинается сразу за окончанием зоны "периода"

Имеет пять настраиваемых параметров:

"Period" Hour begin - час начала зоны периода

- час начала зоны периода "Period" Minutes begin - минуты начала зоны периода

- минуты начала зоны периода "Period" Hour end - час окончания зоны периода

- час окончания зоны периода "Period" Minutes end - минуты окончания зоны периода

- минуты окончания зоны периода "Area" Hour end - час окончания зоны области

- час окончания зоны области "Area" Minutes end - минуты окончания зоны области

Рис.1. "Период" от 00:00 до 05:00, "Область" до 23:00 на графике H1









Рис.2. "Период" от 00:00 до 05:00, "Область" до 23:00 на графике M15