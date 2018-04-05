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Индикаторы

WVF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1974
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор индекса волатильности (VIX).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта (по умолчанию 22)
  • Drawing style - стиль отображения:
    • Line - в виде цветной линии
    • Histogramm - в виде цветной гистограммы

Оригинальная формула расчёта:

WVF = [Highest (Close,22) - Low) / (Highest(Close,22)] * 100

Рис.1. Отображение в виде линии

Рис.2. Отображение в виде гистограммы

Breakout Breakout

Индикатор уровней

SWMA SWMA

Sine-Weighted Moving Average

ChannelEA1 ChannelEA1

ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерами

Lyapunov_HP Lyapunov_HP

Индикатор-осциллятор по теории устойчивости Ляпунова с фильтром Ходрика-Прескотта