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WVF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор индекса волатильности (VIX).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта (по умолчанию 22)
- Drawing style - стиль отображения:
- Line - в виде цветной линии
- Histogramm - в виде цветной гистограммы
Оригинальная формула расчёта:
WVF = [Highest (Close,22) - Low) / (Highest(Close,22)] * 100
Рис.1. Отображение в виде линии
Рис.2. Отображение в виде гистограммы
ChannelEA1
ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерамиLyapunov_HP
Индикатор-осциллятор по теории устойчивости Ляпунова с фильтром Ходрика-Прескотта