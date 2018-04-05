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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dots - индикатор для MetaTrader 5
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Простой сигнальный индикатор.
При изменении направления скользящей средней, рассчитываемой по ценам закрытия, ставится сигнальная стрелка:
- МА сменила направление снизу-вверх - под ценой ставится значок на покупку, сверху-вниз - ставится значок на продажу над ценой.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта МА
- Method - метод расчёта МА
Lyapunov_HP
Индикатор-осциллятор по теории устойчивости Ляпунова с фильтром Ходрика-ПрескоттаChannelEA1
ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерами