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Индикаторы

Dots - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1788
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Простой сигнальный индикатор.

При изменении направления скользящей средней, рассчитываемой по ценам закрытия, ставится сигнальная стрелка:

  • МА сменила направление снизу-вверх - под ценой ставится значок на покупку, сверху-вниз - ставится значок на продажу над ценой.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта МА
  • Method - метод расчёта МА

Lyapunov_HP Lyapunov_HP

Индикатор-осциллятор по теории устойчивости Ляпунова с фильтром Ходрика-Прескотта

ChannelEA1 ChannelEA1

ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерами

DMA DMA

Динамическая скользящая средняя

T3_MA T3_MA

Скользящая средняя Тима Тиллсона