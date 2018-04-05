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Lyapunov_HP - индикатор для MetaTrader 5
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В данном индикаторе проведена попытка совместить теорию устойчивости движения с фильтром Ходрика-Прескотта.
Фильтр Ходрика-Прескотта – это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда – сезонных колебаний и трендов.
В наиболее общем виде теория устойчивости была разработана А. М. Ляпуновым, сформулировавшим и доказавшим основные теоремы теории устойчивости движения.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Filter - период расчёта фильтра
- Applied price - цена расчёта
Индикатор имеет особенность из-за свойства расчёта фильтра HP: три бара, включая текущий, перерисовываются, чем можно пренебречь в виду достаточно малой задержки - индикатор хорошо предсказывает возможные изменения направления движения цены.
ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерамиWVF
Williams' Vix Fix indicator