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Индикаторы

Lyapunov_HP - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2203
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Опубликован:
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В данном индикаторе проведена попытка совместить теорию устойчивости движения с фильтром Ходрика-Прескотта.

Фильтр Ходрика-Прескотта – это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда – сезонных колебаний и трендов.

В наиболее общем виде теория устойчивости была разработана А. М. Ляпуновым, сформулировавшим и доказавшим основные теоремы теории устойчивости движения.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Filter - период расчёта фильтра
  • Applied price - цена расчёта

Индикатор имеет особенность из-за свойства расчёта фильтра HP: три бара, включая текущий, перерисовываются, чем можно пренебречь в виду достаточно малой задержки - индикатор хорошо предсказывает возможные изменения направления движения цены.

ChannelEA1 ChannelEA1

ChannelEA1 - советник, работающий в канале отложенными лимитными ордерами

WVF WVF

Williams' Vix Fix indicator

Dots Dots

Сигнальный индикатор на скользящей средней

DMA DMA

Динамическая скользящая средняя