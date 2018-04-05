В данном индикаторе проведена попытка совместить теорию устойчивости движения с фильтром Ходрика-Прескотта.

Фильтр Ходрика-Прескотта – это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда – сезонных колебаний и трендов.

В наиболее общем виде теория устойчивости была разработана А. М. Ляпуновым, сформулировавшим и доказавшим основные теоремы теории устойчивости движения.