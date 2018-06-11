智能交易系统依据 ChannelInd 指标绘制的通道操作。

该指标本身并非 EA 必需，因为其数据已在 EA 内部计算。

EA 按时间进行交易: 在 EA 设置中指定交易时间，EA 在通道的边界放置两笔限价挂单，并参照通道的另一侧设置止盈价位，未设止损价位。 在交易时间结束时，所有持仓均平仓，未触发的挂单将被删除。

请注意，智能交易系统是专为培训目的而设计的。

智能交易系统有八个输入参数:

Begin hour - 交易开始时间

- 交易开始时间 End hour - 交易结束时间

- 交易结束时间 Experts magic number - EA 开仓的独有标识符;

- EA 开仓的独有标识符; Lots - 开仓量;

- 开仓量; Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;

- 开仓时允许的最大滑点; Multiplier spread for stops - 在计算停止订单 (*) 的适当距离时应用的点差系数。

- 在计算停止订单 (*) 的适当距离时应用的点差系数。 Waiting for environment update (in seconds) - 等待更新交易环境的秒数 (**);

- 等待更新交易环境的秒数 (**); Number of attempts to get the state of the environment - 获取准确交易环境的尝试次数 (***)。

* 对于挂单 (以及止损或止盈)，此为放置停止挂单的最小允许距离 StopLevel。 即，挂单 (以及止损或止盈) 不能放在离该价格距离更近的位置。 如果 StopLevel 为零, 这并非意味着它不存在，而是意味着 StopLevel 是浮动的。 在这种情况下，最小距离通常等于点差*，不过有时甚至双倍点差也不够。 因此，此参数允许为用于计算放置挂单的最小距离的点差指定一个自定义乘数。

** 当交易指令发送到服务器时，执行时的偶尔延迟可能会导致市价仓位数量的计数错误。 如果检测到这种 "undefined" 状态，则智能交易系统将等待指定的秒数，然后再次读取环境。

*** EA 参数中设置逐笔报价内等待周期的数量。 尝试获取准确环境的次数耗尽之后，EA 退出过程并等待下一次逐笔报价。 如果交易环境此时无法更新，EA 将在新的逐笔报价上重复这些尝试。

为了验证策略，测试从 2017.01.02 到 2018.03.29 时间段中的数据，使用默认设置执行。 不幸地是，EA 默认设置并未表现出令人满意的结果。 因此，在 1 分钟的 OHLC 模式下，优化 EURUSD H1 的交易开始和交易结束参数 (Begin hour 和 End hour)。 这次结果较佳: