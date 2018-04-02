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Индикаторы

Stochastic RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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В 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader" Тушар Шанде и Стэнли Кролл объяснили, что RSI может колебаться между значениями 80 и 20 на протяжении длительного периода времени, не достигая уровней экстремумов. Обратите внимание, что 80 и 20 используются в качестве уровней перекупленности и перепроданности, вместо более привычных нам 70 и 30. Трейдеры, которые ищут точки входа в актив на основании перекупленности или перепроданности по индикатору RSI, могут при этом постоянно находиться в боковике. Чтобы улучшить отклик индикатора и получать больше сигналов о перекупленности/перепроданности, Шанде и Кролл разработали Stochastic RSI.

Эта версия отличается от их описания тем, что использует своего рода сигнальную линию для большего повышения чувствительности.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20342

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) определяет восходящие и нисходящие тренды задолго до MACD. Он использует при этом те же экспоненциальные скользящие средние (EMA), но добавляет к ним циклический компонент для определения валютных циклических трендов. Поскольку циклические движения трендов зависят от определенного количества дней, это учитывается в формуле расчета индикатора STC, что обеспечивает большую точность и надежность, чем в случае MACD.

MACD of average MACD of average

Это MACD, которая в качестве входной цены может использовать среднее вместо обычной "чистой" цены. Это может помочь отфильтровать некоторые ложные сигналы, однако основная цель создания этого кода — показать, насколько просто можно решить некоторые задачи с использованием MetaTrader 5. В дополнение ко всем обычным опциям, которые используются в этом типе индикаторов, добавлены изменение цвета при изменении наклона MACD и линия пересечения MACD c сигнальной линией.

ErrorDesc ErrorDesc

Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.

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