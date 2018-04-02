В 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader" Тушар Шанде и Стэнли Кролл объяснили, что RSI может колебаться между значениями 80 и 20 на протяжении длительного периода времени, не достигая уровней экстремумов. Обратите внимание, что 80 и 20 используются в качестве уровней перекупленности и перепроданности, вместо более привычных нам 70 и 30. Трейдеры, которые ищут точки входа в актив на основании перекупленности или перепроданности по индикатору RSI, могут при этом постоянно находиться в боковике. Чтобы улучшить отклик индикатора и получать больше сигналов о перекупленности/перепроданности, Шанде и Кролл разработали Stochastic RSI.

Эта версия отличается от их описания тем, что использует своего рода сигнальную линию для большего повышения чувствительности.

