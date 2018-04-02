Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2140
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader" Тушар Шанде и Стэнли Кролл объяснили, что RSI может колебаться между значениями 80 и 20 на протяжении длительного периода времени, не достигая уровней экстремумов. Обратите внимание, что 80 и 20 используются в качестве уровней перекупленности и перепроданности, вместо более привычных нам 70 и 30. Трейдеры, которые ищут точки входа в актив на основании перекупленности или перепроданности по индикатору RSI, могут при этом постоянно находиться в боковике. Чтобы улучшить отклик индикатора и получать больше сигналов о перекупленности/перепроданности, Шанде и Кролл разработали Stochastic RSI.
Эта версия отличается от их описания тем, что использует своего рода сигнальную линию для большего повышения чувствительности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20342
Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) определяет восходящие и нисходящие тренды задолго до MACD. Он использует при этом те же экспоненциальные скользящие средние (EMA), но добавляет к ним циклический компонент для определения валютных циклических трендов. Поскольку циклические движения трендов зависят от определенного количества дней, это учитывается в формуле расчета индикатора STC, что обеспечивает большую точность и надежность, чем в случае MACD.MACD of average
Это MACD, которая в качестве входной цены может использовать среднее вместо обычной "чистой" цены. Это может помочь отфильтровать некоторые ложные сигналы, однако основная цель создания этого кода — показать, насколько просто можно решить некоторые задачи с использованием MetaTrader 5. В дополнение ко всем обычным опциям, которые используются в этом типе индикаторов, добавлены изменение цвета при изменении наклона MACD и линия пересечения MACD c сигнальной линией.
Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.Renko 2.0 Offline
Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.