Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BO - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает отношение двух МА, рассчитанных по значениям High/Low и Open/Close за заданный период.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Renko 2.0 Offline
Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.ErrorDesc
Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.
Bogie
Индикатор-осциллятор вероятных разворотовCandle_Ratio
Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времени