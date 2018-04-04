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Индикаторы

BO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1534
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор отображает отношение двух МА, рассчитанных по значениям High/Low и Open/Close за заданный период.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта


Renko 2.0 Offline Renko 2.0 Offline

Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.

ErrorDesc ErrorDesc

Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.

Bogie Bogie

Индикатор-осциллятор вероятных разворотов

Candle_Ratio Candle_Ratio

Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времени