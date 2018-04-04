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Bogie - индикатор для MetaTrader 5
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- 2085
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Индикатор предсказывает вероятный разворот цены. Разворот линии индикатора указывает на то, что в скором времени и цена может изменить своё направление.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период быстрой МА
- Slow MA period - период медленной МА
- Applied price - цена расчёта
BO
Индикатор-осциллятор Blast OffRenko 2.0 Offline
Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.
Candle_Ratio
Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времениDrive
Индикатор отношения направления свечей