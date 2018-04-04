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Индикаторы

Bogie - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2085
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор предсказывает вероятный разворот цены. Разворот линии индикатора указывает на то, что в скором времени и цена может изменить своё направление.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой МА
  • Slow MA period - период медленной МА
  • Applied price - цена расчёта

BO BO

Индикатор-осциллятор Blast Off

Renko 2.0 Offline Renko 2.0 Offline

Этот неторгующий советник генерирует информацию по пользовательскому символу на минутном графике.

Candle_Ratio Candle_Ratio

Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времени

Drive Drive

Индикатор отношения направления свечей