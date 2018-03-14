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DPO_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Detrended Price Oscillator Bar - индикатор-осциллятор, устраняющий трендовую составляющую графика движения цены. Это упрощает процесс определения циклов колебания цены и уровней перекупленности/перепроданности.
Длительные циклы состоят из нескольких коротких циклов. Анализ таких коротких составляющих помогает определить критические моменты развития цикла. Индикатор дает возможность устранить влияние цены на видимость и определение долгосрочных циклов.
Формула расчета:
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета MA;
- Method - метод расчета MA.
Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.Days of the week color
Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.
Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.HA EMA3 Indicator
Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.