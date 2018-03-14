Detrended Price Oscillator Bar - индикатор-осциллятор, устраняющий трендовую составляющую графика движения цены. Это упрощает процесс определения циклов колебания цены и уровней перекупленности/перепроданности.

Длительные циклы состоят из нескольких коротких циклов. Анализ таких коротких составляющих помогает определить критические моменты развития цикла. Индикатор дает возможность устранить влияние цены на видимость и определение долгосрочных циклов.

Формула расчета: DPO = Цена - SMA (Цена, N)

Индикатор имеет два настраиваемых параметра: