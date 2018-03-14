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Индикаторы

DPO_Bar - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1853
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(15)
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Detrended Price Oscillator Bar - индикатор-осциллятор, устраняющий трендовую составляющую графика движения цены. Это упрощает процесс определения циклов колебания цены и уровней перекупленности/перепроданности.

Длительные циклы состоят из нескольких коротких циклов. Анализ таких коротких составляющих помогает определить критические моменты развития цикла. Индикатор дает возможность устранить влияние цены на видимость и определение долгосрочных циклов.

Формула расчета:

DPO = Цена - SMA (Цена, N)

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета MA;
  • Method - метод расчета MA.

DayTime DayTime

Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.

Days of the week color Days of the week color

Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.

HA EMA3 Indicator HA EMA3 Indicator

Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.