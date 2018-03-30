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LR_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD, рассчитываемый на основе скользящей средней, построенной по линейной регрессии (LSMA Linear regression MA).
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Fast LSMA period - период расчета быстрой LSMA;
- Slow LSMA period - период расчета медленной LSMA;
- Signal period - период сигнальной линии MACD;
- Signal method - метод сглаживания сигнальной линии MACD;
- Signal applied price - цена расчета сигнальной линии MACD.
ProfLine
Скрипт рисует горизонтальные линии профита для ордеров BUY (синим цветом) и SELL (красным цветом).UI
Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.
HL_MA_Band
Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.SHL_MA_Band
Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.