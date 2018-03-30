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Индикаторы

LR_MACD - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1885
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор MACD, рассчитываемый на основе скользящей средней, построенной по линейной регрессии (LSMA Linear regression MA).

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Fast LSMA period - период расчета быстрой LSMA;
  • Slow LSMA period - период расчета медленной LSMA;
  • Signal period - период сигнальной линии MACD;
  • Signal method - метод сглаживания сигнальной линии MACD;
  • Signal applied price - цена расчета сигнальной линии MACD.

ProfLine ProfLine

Скрипт рисует горизонтальные линии профита для ордеров BUY (синим цветом) и SELL (красным цветом).

UI UI

Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.

SHL_MA_Band SHL_MA_Band

Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.