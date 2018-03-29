Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
UI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1836
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Ulcer Index (UI) отображает риск снижения волатильности. Разработан как показатель снижения волатильности - возможной просадки или восстановления в течении заданного периода.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Inverse pair - обратный расчет;
- Applied price - цена расчета.
Чем выше значение индикатора, тем больше вероятность снижения волатильности.
Рис.1. Прямой расчет
Рис.2. Обратный расчет
Unsmoothed_RSI
Несглаженный RSI.Trend_Percentage
Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.