Индикатор Ulcer Index (UI) отображает риск снижения волатильности. Разработан как показатель снижения волатильности - возможной просадки или восстановления в течении заданного периода.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Inverse pair - обратный расчет;

- обратный расчет; Applied price - цена расчета.

Чем выше значение индикатора, тем больше вероятность снижения волатильности.

Рис.1. Прямой расчет

Рис.2. Обратный расчет