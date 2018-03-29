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Индикаторы

UI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1836
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Ulcer Index (UI) отображает риск снижения волатильности. Разработан как показатель снижения волатильности - возможной просадки или восстановления в течении заданного периода.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Inverse pair - обратный расчет;
  • Applied price - цена расчета.
Чем выше значение индикатора, тем больше вероятность снижения волатильности.

Рис.1. Прямой расчет

Рис.1. Прямой расчет

Рис.2. Обратный расчет

Рис.2. Обратный расчет

Unsmoothed_RSI Unsmoothed_RSI

Несглаженный RSI.

Trend_Percentage Trend_Percentage

Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.

ProfLine ProfLine

Скрипт рисует горизонтальные линии профита для ордеров BUY (синим цветом) и SELL (красным цветом).

LR_MACD LR_MACD

MACD на основе Linear regression MA.