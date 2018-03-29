CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Unsmoothed_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1521
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор выводит линию несглаженного RSI в отдельное окно графика.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.
Интерпретация индикатора аналогична стандартному RSI.

Trend_Percentage Trend_Percentage

Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.

TDI TDI

Трендовый индикатор Trend Detection Index.

UI UI

Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.

ProfLine ProfLine

Скрипт рисует горизонтальные линии профита для ордеров BUY (синим цветом) и SELL (красным цветом).