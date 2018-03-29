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Unsmoothed_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит линию несглаженного RSI в отдельное окно графика.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Интерпретация индикатора аналогична стандартному RSI.
Trend_Percentage
Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.TDI
Трендовый индикатор Trend Detection Index.